В Тюмени хозяйка избила таксу в лифте — запись с камеры попала в Сеть

В Тюмени камера в лифте высотки засняла жестокое обращение с собакой. Женщина из Ново-Патрушево била таксу по голове, пока поднималась на свой этаж, передаёт ЧП Тюмень. Другие жильцы увидели это по камере. Они уже делали соседке замечания, но она на них никак не реагирует.

«Её собака часто гадит в лифте, но хозяйка за ней ничего никогда не убирает. На просьбы убрать экскременты таксы отвечает, что ей пофигу. Насколько часто она бьёт животное — не знаю», — рассказала одна из тюменок.

Жильцы специально распространили запись, чтобы привлечь женщину к ответственности и спасти собаку. Будет ли полиция реагировать на эти кадры, пока неизвестно.

Тюменке грозит наказание за жестокое обращение с животным, если докажут, что она умышленно причиняла питомцу боль. Всё зависит от последствий для собаки и обстоятельств — от штрафа до ареста.

Ранее во Владивостоке прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело по факту гибели собаки. Мужчина сбросил животное с высоты четвёртого этажа из окна дома, расположенного на улице Сахалинской.