Первокурсница упала без сознания на матче по волейболу в Костроме и умерла

Первокурсница Виктория Воронова внезапно скончалась во время соревнований по волейболу в Костромском государственном университете. Медицинские работники, предположительно, на играх не присутствовали. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

«Прокуратура города Костромы организовала проверку по факту смерти 18-летней студентки во время проведения спортивных соревнований в КГУ. Прокуратура… проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья студентов, о физической культуре и спорте; кроме того, будет дана оценка своевременности оказания медицинской помощи», — рассказали в самом ведомстве.

Трагедия произошла 17 апреля. Виктория была студенткой Юридического института им. Ю. П. Новицкого. По словам близких, она была светлым и добрым человеком, вела активный образ жизни. Руководство университета пообещало оказать необходимую помощь семье девушки. В комментариях на странице КГУ студенты рассказали, что Вкитория упала без сознания внезапно, прибывшие врачи не смогли её спасти.

Ранее 19-летняя студентка умерла от тромбоза головного мозга из-за приёма оральных контрацептивов. Девушка почувствовала себя плохо утром фатального дня, но списала головную боль на последствия вечеринки. Мать дала ей обезболивающее и посоветовала отдохнуть, но состояние девушки резко ухудшилось.