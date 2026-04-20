Платите, или заблокируют: россиян обяжут регистрировать смартфоны по IMEI Оглавление Что именно меняется? Ключевая цель Сколько и кому платить? Что будет, если не зарегистрировать телефон? Важные нюансы Заключение В 2026 году в Госдуме уже прошёл первое чтение законопроект о регистрации смартфонов по IMEI. Операторы хотят брать за это дополнительную плату. Что это значит и как поступать обычным гражданам — в материале Life.ru. 20 апреля, 12:13

В России смартфоны могут начать учитывать по IMEI — заводскому номеру устройства, а незарегистрированные аппараты теоретически смогут ограничивать в работе в сетях. Сейчас важно не паниковать и отделить факты от слухов: речь идёт о прорабатываемой модели (законопроект уже прошёл первое чтение, а подзаконные правила ещё в работе), но операторы уже предлагают сделать регистрацию платной — и прямо говорят о сценарии, при котором «серые» устройства перестанут работать.

Что именно меняется?

О том, что власти рассматривают создание единой базы IMEI и правила обращения устройств в сетях, стало известно ещё в конце 2025 года: параметры механизма и вопросы «платности» предполагалось закреплять отдельными решениями правительства, а сам проект мог меняться по итогам обсуждений.

Весной 2026 года тема снова всплыла из-за инициативы со стороны рынка: крупнейшие операторы связи предложили Минцифры ввести плату за внесение устройств в базу IMEI и связать работу в сети с наличием регистрации.

Важно: сейчас это выглядит как конструктор, где обсуждают разные варианты — кто платит, за что платит и кого именно коснутся новые правила. Даже в публикациях по теме подчёркивается, что окончательная модель не определена.

Ключевая цель

Заявленная цель — сделать рынок «белее» и понятнее: бороться с серым импортом, «перепрошитыми» телефонами и оборотом аппаратов с проблемным происхождением (например, с неуплаченными пошлинами и налогами).

Параллельно звучит аргумент про безопасность сетей и контроль оборудования: если у государства и операторов появляется единый реестр IMEI, технически проще ограничивать работу устройств, которые не прошли нужную процедуру.

Сколько и кому платить?

В апреле 2026 года в СМИ появилась информация, что операторы предложили взимать плату за внесение мобильных устройств в реестр IMEI и направлять эти деньги в отраслевой «фонд развития связи». По логике инициативы расходы в итоге могут лечь на абонента — прямо или косвенно.

При этом ранее Минцифры и источники на рынке описывали и другие подходы: обсуждалась модель, где для «официально ввезённых» устройств может быть фиксированная сумма, а для «серых» — процент от стоимости. Но конкретных тарифов и финальной схемы ещё не было: параметры предполагалось определить отдельным постановлением.

И ещё один нюанс, который резко снижает градус паники: по сообщениям СМИ, в Минцифры отдельно проговаривали, что для человека, который купил телефон за границей для личного пользования, регистрация в реестре может быть бесплатной (то есть сценарий «всем платить обязательно» не выглядит единственным).

Если свести «экспертный» смысл всех этих обсуждений к человеческому языку, получается так:

Государству и операторам хочется перекрыть серый канал и сделать так, чтобы устройство «появлялось в системе» понятным образом. Рынок связи хочет превратить это в источник финансирования (плата/сбор/фонд). Для пользователя главный вопрос — кто станет плательщиком: покупатель, продавец, импортёр или оператор.

И пока этот вопрос не решён окончательно, плата за регистрацию телефона остаётся лишь одним из возможных вариантов.

Что будет, если не зарегистрировать телефон?

В обсуждаемой модели логика жёсткая: незарегистрированные аппараты не смогут работать в сетях на территории России. Это формулируют и отраслевые источники, и публикации о предложениях операторов.

Но здесь есть важная практическая оговорка: «не зарегистрирован» — не обязательно про ваш старый телефон, купленный в магазине пять лет назад. В большинстве подобных систем основной фокус обычно на новых устройствах, сером импорте и аппаратах с сомнительным статусом. Именно поэтому вокруг темы идёт так много споров: в реальной жизни нельзя просто взять и «обнулить» миллионы устройств — придётся прописывать переходные правила и исключения.

Ещё один страх пользователей — будут ли отрезать связь прямо завтра. На момент обсуждений весны 2026 года корректнее говорить так: механизм ещё проектируется, а конкретные сроки и детали зависят от итогового текста норм и подзаконных актов.

Важные нюансы

IMEI — это не номер сим-карты.

IMEI «вшит» в устройство, а сим-карта — это ваш абонентский номер. Смысл учёта IMEI — контролировать именно «железо».

Не путайте «регистрацию IMEI» и «покупку телефона по паспорту».

В медиа иногда смешивают разные идеи: реестр IMEI, привязку SIM, борьбу с кражами, контроль импорта. В итоге получается ощущение, что «всё уже приняли». На практике это разные элементы одной большой дискуссии.

Для обычных пользователей может быть мягче, чем кажется по заголовкам.

Минцифры публично сигнализировало, что вариант с бесплатной регистрацией для личного ввоза обсуждается, то есть модель может разделять «для себя» и «коммерческий /серый канал».

«Плата» — не обязательно плата «с каждого».

По декабрьским обсуждениям конца прошлого года, речь шла о разных сценариях: фиксированная сумма, процент для серого ввоза и отдельные правила, которые ещё должны быть прописаны.

Заключение

История с IMEI — это пока не готовое правило, а крупный проект, который пытаются собрать из нескольких целей: борьба с серым импортом, контроль оборудования и финансовые интересы отрасли. Операторы предлагают платную регистрацию и прямо описывают сценарий, где незарегистрированные телефоны могут лишиться доступа к сети.

Но финальная конфигурация ещё не утверждена: обсуждается, кто будет платить, в каких случаях и какие исключения сделают для обычных пользователей. Поэтому самый спокойный вывод сейчас такой: следим за официальными решениями (Минцифры/правительство) и не делаем выводов по одному громкому заголовку.

Авторы Кирилл Золотарев