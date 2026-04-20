20 апреля, 11:06

«Самурай» из Подмосковья сядет на 8 лет за убийство знакомого саблей

Жителя Подмосковья осудили на 8 лет за убийство собутыльника саблей

Обложка © GPTChat

Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья приговорил местного жителя к восьми годам лишения свободы за убийство знакомого с помощью сабли. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Суд установил, что в ноябре 2025 года мужчины распивали алкоголь, после чего между ними произошёл конфликт. В ходе ссоры потерпевший получил удары в область шеи и груди кинжалом и саблей и скончался на месте.

«Суд признал Куренкова П.В. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — отметили в суде.

Неизвестный с ножом убил женщину и ранил мужчину в супермаркете в Люберцах
Неизвестный с ножом убил женщину и ранил мужчину в супермаркете в Люберцах

Ранее в Тюмени нашли тело 25-летнего рэпера, утонувшего по приказу «Саши Белого». Тело Данилы Дёмина обнаружили в реке через полгода после его пропажи. Основным подозреваемым считается 41-летний рецидивист Александр Белевич, известный по прозвищу «Саша Белый».

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Александра Мышляева
