Олимпийская чемпионка Ишмуратова назвала свою пенсию хорошей и раскрыла её размер

Двукратная чемпионка Олимпийских игр по биатлону Светлана Ишмуратова назвала хорошей свою олимпийскую пенсию в размере 60 тысяч рублей. Её слова приводит Sport24.

«У кого-то в регионах, да и в Москве это целая зарплата, на которую живёт семья», — заявила спортсменка.

Она также призвала не жаловаться на то, что имеешь, и добавила, что благодарна за всё, особенно когда ей помогают и что-то для неё делают.

Ранее размер олимпийской пенсии оценил двукратный чемпион Олимпиады Дмитрий Васильев. Он тоже получает 60 тысяч рублей ежемесячно, однако подчёркивает, что эта выплата давно не индексировалась.