20 апреля, 12:05

Олимпийская чемпионка Ишмуратова назвала свою пенсию хорошей и раскрыла её размер

Олимпийская чемпионка Ишмуратова считает хорошей пенсию в 60 тысяч рублей

Светлана Ишмуратова. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Светлана Ишмуратова. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Двукратная чемпионка Олимпийских игр по биатлону Светлана Ишмуратова назвала хорошей свою олимпийскую пенсию в размере 60 тысяч рублей. Её слова приводит Sport24.

«У кого-то в регионах, да и в Москве это целая зарплата, на которую живёт семья»,заявила спортсменка.

Она также призвала не жаловаться на то, что имеешь, и добавила, что благодарна за всё, особенно когда ей помогают и что-то для неё делают.

Александр Жулин рассказал, почему не получает олимпийскую пенсию
Александр Жулин рассказал, почему не получает олимпийскую пенсию

Ранее размер олимпийской пенсии оценил двукратный чемпион Олимпиады Дмитрий Васильев. Он тоже получает 60 тысяч рублей ежемесячно, однако подчёркивает, что эта выплата давно не индексировалась.

Юрий Лысенко
