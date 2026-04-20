«И не надейтесь — я не уеду»: Хинштейн словами Высоцкого развеял слухи об отставке

Губернатор Курской области Александр Хинштейн опроверг слухи о своём возможном уходе после периода реабилитации. Он вернулся к работе после больничного, связанного с ДТП. На заседании областного правительства глава региона прокомментировал распространявшиеся в его отсутствие слухи.

«Разные слухи до меня долетали, могу всем сказать словами своего любимого Владимира Семеновича Высоцкого. Одним: «Не волнуйтесь — я не уехал», другим: «И не надейтесь — я не уеду», — заявил Хинштейн.

Также губернатор поблагодарил команду областного правительства за работу в период его отсутствия.

Напомним, что Хинштейн проходил восстановление после ДТП, произошедшего в январе. В результате аварии глава региона получил перелом бедра и перенёс операцию. Ему пришлось отправиться на реабилитацию в одну из московских клиник. Хинштейн также записал видео прямо из больницы, в котором поблагодарил врачей, назвав их настоящими профессионалами.