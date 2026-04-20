20 апреля, 14:54

Пользователи ChatGPT по всему миру столкнулись с масштабным сбоем

Обложка © Life.ru

Пользователи ChatGPT по всему миру сталкнулись с масштабным сбоем. Об этом свидетельствует информация сервиса мониторинга отказов DownDetector. На неисправности в работе пожаловались тысячи людей, которые пытались взаимодействовать как с приложением, так и с вэб-версией нейросети.

Часть пользователей написала обращения из-за того, что нейросеть перестала отвечать на запросы. Другая часть — по причине того, что чат-бот начал выдавать сообщения о системной ошибке при попытке выполнить команду. Некоторые юзеры жалуются на пропажу прошлых чатов и на то, что их список не загружался, а часть их них даже не смогли авторизоваться в сервисе из-за сбоев.

Марина Фещенко
