Вылетевший из Петербурга Airbus A321 экстренно сел в Румынии вместо Стамбула

Пассажирский Airbus A321, следующий из Санкт-Петербурга в Стамбул, совершил экстренную посадку в Румынии. По данным Mash, судно подало сигнал бедствия через 2 часа после вылета. Воздушное судно встретили на полосе сотрудники экстренных служб, информация о произошедшем на борту выясняется.

Отметим, что регулярное авиасообщение между Россией и Румынией приостановили в 2022 году — страна не принимает и не отправляет прямые рейсы, однако из-за нештатной ситуации самолёт всё-таки смог сесть на территории страны-члена ЕС. На борту авиалайнера могут находиться от 185 до 236 пассажиров, информации о пострадавших не поступало.