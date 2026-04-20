Бразильская триатлонистка утонула на соревнованиях Ironman в США

Бразильская триатлонистка Мара Флавия Араужо утонула на соревнованиях Ironman Texas в США. Об этом сообщает CNN Brasil.

Трагедия произошла в субботу, 18 апреля, во время первого этапа — трёхкилометрового заплыва в озере Вудлендс в Техасе. Примерно в 6 утра по местному времени 38-летняя спортсменка пропала под водой. Спасатели обнаружили её тело на глубине около трёх метров.

Организаторы соревнований подтвердили гибель участницы и выразили соболезнования её родным и близким. Они также поблагодарили спасательные службы за оперативность.

Мара Флавия Араужо занималась триатлоном около десяти лет. Она была бронзовым призёром бразильского турнира, двукратной победительницей этапов GP Brasil и выигрывала мировые классификации Ironman 70.3.

