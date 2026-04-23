МНПЗ и LIFE представили фильм «Битва профессионалов» о карьере в промышленности

Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» совместно с редакцией Life.ru провёл премьерный показ документального фильма «Битва профессионалов». Картина посвящена представителям рабочих профессий, которые стремятся к профессиональному развитию и карьерному росту.

В Москве состоялась премьера фильма «Битва профессионалов». Видео © Life.ru

Главными героями ленты стали сотрудники предприятий «Газпром нефти» — участники отраслевого конкурса «Лучший по профессии». Финальные испытания проходили на учебном полигоне МНПЗ.

Соревнования объединили специалистов самых востребованных направлений: операторов технологических установок, лаборантов химического анализа, энергетиков, слесарей, электромонтёров и водителей бензовозов. Победители и призёры конкурса попадают в кадровый резерв и получают шанс на повышение.

Первыми двухсерийный фильм увидели школьники, студенты профильных колледжей и их родители. Премьера состоялась в обновлённом корпусе «Боровицкий» школы в Капотне. Посмотреть картину может любой желающий на площадках Life.ru.

Заместитель председателя экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования Москвы Ольга Галузина отметила, что фильм развенчивает мифы о монотонной и бесперспективной работе в промышленности. По её словам, развитие производств и новые технологии диктуют высокие требования к персоналу, а работодатели готовы вкладываться в такие кадры.

Мы всегда говорим о профессии со своими детьми. Для нас главное, как для родителей, как для педагогов, чтобы ребёнок осознанно сделал свой выбор в этой жизни и был полезен государству Ольга Галузина

«Когда он понимает, что он работает там, где ему хотелось бы, он даёт большую отдачу, я бы сказала. И конечно, мы хотим видеть среди нас счастливых людей, которые ходят на работу как на праздник, как бы банально это ни звучало. Каждый из нас, каждая семья, каждый родитель и ребёнок — патриот, и должен быть патриотом. И мы со своей стороны должны формировать именно такое общество. А для этого нужна правда. Правда в этих фильмах, да? Смотрим чаще со своими детьми и помогаем им выбрать ту стезю, в которой они могли бы сориентироваться и в которой могли бы реализоваться», — сказала она.

Генеральный продюсер картины Ольга Воронянская напомнила, что это уже не первый опыт сотрудничества с МНПЗ — в 2024 году команда создала документальную ленту «Рабочий класс». Она выразила надежду, что новая работа поможет молодым людям определиться с выбором профессии.

Работа над фильмом шла год. Это достаточно большой срок вообще для любого документального проекта. Мы снимали в нескольких городах, где было очень много конкурсантов. Естественно, конкурс живой, и мы не знали, кто действительно победит, кто пройдёт в следующий этап, кого из всех выбрать нашими героями Ольга Воронянская

«Ты приезжаешь, а там сто участников, все они хотят победить, со всеми надо познакомиться, пообщаться, всех их понять. И в этом, конечно, сложность. Мы выбрали жанр «спортивная драма», потому что нам хотелось не просто показать, что эти люди живут, как большинство: ходят на работу, домой, в гости. А хотелось передать именно накал, внутреннюю энергию, и, мне кажется, нам это удалось. Надеюсь, этот фильм понравится зрителям. Я, по крайней мере, рекомендую его посмотреть потому, что он вдохновляет. И, возможно, он сподвигнет людей совершенно других профессий на свой путь к победе, к своим каким-то достижениям», — объяснила Воронянская.

Заместитель гендиректора Московского НПЗ по персоналу Анастасия Фишер рассказала, что завод даёт все возможности стать хорошо оплачиваемым специалистом выпускникам колледжей и вузов. Она подчеркнула, что работа на предприятии — это современные технологии и оборудование, а благодаря конкурсам сотрудники строят карьеру по понятному треку.

«В фильме мы увидим не только реальное лицо производства, мы увидим, как изменился труд нефтяников и нефтепереработчиков. Теперь это уже не грязная, физически изнуряющая работа, а это труд, во многом связанный с работой перед монитором, работой с роботизированными системами, управлением автоматикой и цифровыми инструментами. Мы всегда очень активно привлекаем и школьников, и студентов. У нас проходят научно-технические конференции. Наши студенты тренируются в том числе на наших тренажёрах — VR-тренажёрах, или тренажёрах с дополненной реальностью, где могут моделировать какие-то ситуации, сценарии, когда достигается максимальный эффект от управления технологическим процессом», — разъяснила замглавы столичного НПЗ.

У нас более чем сто профессий и специальностей. Выпускников колледжей мы ждём на рабочие профессии. А выпускников высших учебных заведений мы принимаем на инженерно-технические должности Анастасия Фишер

На МНПЗ трудится команда из 2600 профессионалов. «Газпром нефть» регулярно входит в число лучших промышленных работодателей России. На производстве в Капотне открыты вакансии операторов технологических установок, машинистов компрессорных установок, лаборантов химического анализа и операторов отгрузки.