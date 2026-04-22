22 апреля, 02:43

Всего четыре дня: Россиян ждёт короткая рабочая неделя перед майскими праздниками

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе с 27 по 30 апреля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Весна идёт, праздники приближаются. А вместе с ними – короткая рабочая неделя. И повод для радости – не только погода.

Согласно производственному календарю, с 27 по 30 апреля 2026 года россияне будут работать всего четыре дня. После этого – заслуженный отдых. 1 мая страна отметит Праздник весны и труда. А это значит – трёхдневные выходные.

Но есть и ещё один приятный момент. В пятницу, 30 апреля, рабочий день сократят на один час как предпраздничный. Так что можно будет чуть раньше закрыть ноутбук и отправиться навстречу весне.

Кстати, май в целом радует. В этом месяце 19 рабочих дней и 12 выходных. Почти половина месяца – свободное время.

Шестидневная рабочая неделя 2026: Слухи и реальность о работе по 12 часов

Ранее юрист по трудовому праву подсказал выгодную стратегию планирования отпуска на майские. При окладной системе размер оплаты за месяц остаётся неизменным. Но стоимость рабочего дня в мае выше, чем в апреле. А стоимость одного дня отпуска (из среднего заработка) всегда одинакова. Поэтому заменять отпуском тот день, который стоит дешевле, выгоднее, чем тот, который дороже.

BannerImage
Юния Ларсон
