Глава ВЦИОМ заявил, что роль главы семьи в России исчезает

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что роль главы семьи в России сегодня практически исчезла. По его словам, многие россияне уже не могут ответить, кто именно считается главным в их семье.

«Сегодня, когда мы спрашиваем людей: «А кто у вас глава семьи?», выясняется, что у них нет главы семьи. То есть роль исчезла. Это радикальные изменения», — приводит слова Фёдорова ТАСС.

Это заявление он сделал на конференции «Демографический перелом в России: пути достижения». Там же Федоров сказал, что параллельно в стране идет и более широкий пересмотр ролей мужчин и женщин в близких отношениях.

Отдельно глава ВЦИОМ затронул тему детей и семьи у молодого поколения. По его словам, для многих россиян родительство всё чаще воспринимается как сложный и ресурсоёмкий проект, который не каждый готов потянуть.

Федоров связал это с ростом требований к родителям. По его логике, сейчас уже недостаточно просто родить и вырастить ребёнка — от семьи ждут всё больше вложений, ответственности и постоянного контроля за качеством воспитания.

Он также упомянул страх ответственности, нежелание брать её на себя и проблему репродуктивного здоровья. Всё это, по его оценке, тоже влияет на отношение к семье и рождению детей в современной России.