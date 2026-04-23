23 апреля, 13:24

Путин объяснил сбои в работе интернета мерами против терактов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что сбои в работе интернета в крупных городах иногда связаны с мерами по предотвращению террористических атак. По его словам, такое происходит нечасто, но, к сожалению, случается.

Глава государства подчеркнул, что если перебои связаны с оперативной работой по недопущению терактов, то в приоритете всегда будет безопасность людей.

«Белый список» Минцифры пополнили сайты гипермаркетов и агрегаторов доставки

Путин признал, что подобные ограничения создают неудобства. При этом он дал понять, что в условиях угроз вопрос безопасности для властей остается главным.

Одновременно президент отметил, что людей в таких ситуациях нужно информировать. Но, по его словам, слишком широкое и преждевременное оповещение может помешать самой оперативной работе. Таким образом, Путин фактически связал отдельные случаи сбоев интернета с действиями силовиков по предотвращению возможных атак. Полное и заранее подробное информирование в таких условиях, как следует из его слов, не всегда возможно.

Дейтинг-сервисы предложили внести в «белые списки», чтобы россияне могли множить счастье и рожать
Марина Фещенко
