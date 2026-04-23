Путин: Власти не говорят заранее об ограничениях связи из-за оперативной работы

Власти не могут заранее уведомлять граждан об ограничениях связи из-за оперативной работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства. Глава государства пояснил, что, если эту информацию доводить во всеуслышанье, то преступники «скорректируют свои планы».

«Понимаю, что когда идёт оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, — в этом случае широкое информирование общественности заранее может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники тоже всё слышат, всё видят», — сказал российский лидер.