Путин: Власти не говорят заранее об ограничениях связи из-за оперативной работы
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Власти не могут заранее уведомлять граждан об ограничениях связи из-за оперативной работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства. Глава государства пояснил, что, если эту информацию доводить во всеуслышанье, то преступники «скорректируют свои планы».
«Понимаю, что когда идёт оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, — в этом случае широкое информирование общественности заранее может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники тоже всё слышат, всё видят», — сказал российский лидер.
Напомним, в ходе совещания с Кабмином Владимир Путин высказался об ограничениях работы связи в РФ. По словам президента, такие меры принимаются в целях борьбы с терроризмом. Российский лидер призвал власти объяснять населению причины, по которым Сеть может не работать, а также призвал обеспечить функционирование ключевых сервисов.
