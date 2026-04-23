Двое заключённых угнали грузовик и сбежали из колонии в Воронежской области

В Воронежской области двое осуждённых совершили побег из исправительного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Борисоглебского городского суда.

По версии следствия, мужчины 36 и 41 года работали на погрузке веток на территории колонии. В какой-то момент они, действуя по предварительному сговору, завладели служебным грузовиком и покинули территорию.

Речь идёт о автомобиле ГАЗ-C41R13, который принадлежал учреждению. Однако скрыться им не удалось — вскоре беглецов задержали. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном завладении транспортом и побеге. Суд отправил обвиняемых под стражу на 1 месяц и 28 суток.

Ранее Life.ru сообщал, что ФСИН задержала беглеца, скрывавшегося 28 лет после побега из СИЗО. Тогда пятеро заключённых, содержавшихся в СИЗО-1 города Черкесск, смогли «спилить оконные решетки и совершить групповой побег из учреждения».