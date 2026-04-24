На штат Оклахома обрушился торнадо: пострадали не менее 10 человек

По информации регионального подразделения ABC, в результате торнадо, обрушившегося на северную часть штата Оклахома, пострадали минимум 10 человек.

Стихия затронула округ Гарфилд, а также причинила лёгкие повреждения авиабазе «Вэнс» в США. Экстренные службы продолжают поиски и спасение людей. Информация о состоянии пострадавших не уточняется.

Ранее в торговом центре Mall of Louisiana в городе Батон-Руж (штат Луизиана, США) произошла стрельба. В результате происшествия пострадали 15 человек, один погиб. Инцидент расследуется как вероятное целенаправленное нападение.