Москвичи всё чаще выбирают велосипед

С января по март этого года трафик на велофорумы и сайты специализированных магазинов увеличился на 18% относительно прошлого года. В марте москвичи начали активно обновлять экипировку и аксессуары.

24 апреля, 13:30
Жители столицы стали активнее кататься на велосипедах. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Уже в феврале москвичи изучали модели велосипедов и советы по катанию. Но настоящий всплеск интереса традиционно пришелся на весну. Пик активности наступает в июне, а во второй половине лета и до конца года интерес постепенно снижается. Такие выводы сделали эксперты МегаФона на основе обезличенных данных и статистики сервиса аналитики маркетплейсов, где жители столицы чаще всего выбирают детские, горные и трюковые велосипеды.

Жители столицы чаще выбирают детские, горные и трюковые велосипеды. Вырос спрос и на аксессуары: в топе — фонари, замки, насосы и звонки. Набирают популярность также велокомпьютеры, пульсометры и питьевые системы.

В 2026 году москвичи на 10% активнее посещают велотрассу на Крылатских холмах. Она притягивает не только местных жителей. Сюда всё чаще приезжают гости из Санкт-Петербурга, Твери, Ульяновска, Читы и Екатеринбурга.

Валерия Мишина
