Москвичи всё чаще выбирают велосипед

С января по март этого года трафик на велофорумы и сайты специализированных магазинов увеличился на 18% относительно прошлого года. В марте москвичи начали активно обновлять экипировку и аксессуары.

Уже в феврале москвичи изучали модели велосипедов и советы по катанию. Но настоящий всплеск интереса традиционно пришелся на весну. Пик активности наступает в июне, а во второй половине лета и до конца года интерес постепенно снижается. Такие выводы сделали эксперты МегаФона на основе обезличенных данных и статистики сервиса аналитики маркетплейсов, где жители столицы чаще всего выбирают детские, горные и трюковые велосипеды.