Молодёжь стала тратить на онлайн-обучение в 6 раз больше времени Россияне моложе 25 лет перешли на системное онлайн-обучение. За год интернет-трафик на образовательных сервисах среди молодых пользователей вырос на 72%. При этом подростки сменили короткие сессии на полноценные уроки. 24 апреля, 12:15

Средняя продолжительность одного занятия у аудитории 14–25 лет выросла более чем в шесть раз. В марте годом ранее им хватало 16 минут для получения знаний, а теперь сессия длится в среднем 1 час 38 минут. Это самый высокий показатель среди всех возрастных групп. Таковы данные Yota.

Интерес молодёжи сосредоточен на изучении школьной программы и подготовке к экзаменам. На такие сервисы приходится 85% трафика пользователей до 25 лет.

Среди поколения постарше востребованы курсы по IT, аналитике, маркетингу и обучению управленческим навыкам. Это отражается в динамике профильных платформ.

Люди старше 56 лет также стали чаще обучаться онлайн. Так, на ресурсах, где можно освоить новую профессию, объём трафика в марте вырос до двух раз.

