24 апреля, 13:46

Подработку предложили в мессенджере: трое подростков получили сроки за поджог на железной дороге

Обложка © ChatGPT

В Московской области троих подростков осудили по делу о теракте на железной дороге. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данным суда, в марте 2025 года 17-летний школьник получил в мессенджере предложение подзаработать от незнакомого человека. Тот убедил его совершить противоправные действия и отправил инструкцию.

Для выполнения задания подросток привлёк двух 16-летних знакомых. Вместе они приехали к железнодорожному перегону Подольск — Гривно.

Там, в районе 51-го километра, школьники подожгли шкаф обогрева стрелочных переводов и трансформаторную подстанцию. После этого они скрылись.

Личности и местонахождение участников установили следователи СК совместно с сотрудниками МВД и ФСБ. После этого подростков задержали.

Суд признал их виновными по статье о террористическом акте, совершённом группой лиц. Каждого приговорили к срокам от шести до 6,5 года в воспитательной колонии.

Марина Фещенко
