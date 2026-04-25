Пять мирных жителей ранены при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область

В результате очередных атак беспилотников ВСУ пострадали пять мирных жителей в разных районах Белгородской области. Повреждены автомобили, дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Шебекинский округ, село Новая Таволжанка

FPV-дрон ударил по легковой машине, в результате чего была ранена женщина. У неё — минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. Госпитализация не потребовалась, жительница будет лечиться дома.

Волоконовский округ, село Волчья Александровка

Под удар беспилотника попал ещё один автомобиль. Мужчина с баротравмой, травмой живота и переломом ноги доставляется бригадой скорой в Валуйскую районную больницу.

Грайворонский округ, город Грайворон

От атаки дрона пострадала женщина: минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. Ей помогли в Грайворонской больнице, а затем отправили на дальнейшее обследование в городскую больницу №2 Белгорода. В двух частных домах от взрыва выбило окна.

Грайворонский округ, хутор Масычево

Мужчина сам пришёл в Борисовскую районную больницу. Врачи обнаружили у него осколочные ранения плеча, руки и ноги. Помощь ему оказали, от поездки в белгородскую больницу он отказался.

Грайворонский округ, село Гора-Подол

Ещё один мужчина получил тяжёлые ранения: осколки проникли в грудную клетку, также множественные ранения плеча, туловища и ноги. Врачи Грайворонской больницы сейчас оказывают ему всю необходимую помощь. Позже его переведут в областную клиническую больницу.

Город Белгород

Беспилотник атаковал объект инфраструктуры. Часть жителей города временно остаётся без электричества. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам.

А в Тюменской области объявили превентивный (то есть предупредительный) режим беспилотной опасности. Это сделали для того, чтобы усилить дежурства силовиков, потому что беспилотники атаковали соседние регионы — Екатеринбург и Челябинскую область. Такой режим помогает быстрее мобилизовать все необходимые ресурсы и заранее подготовиться к возможным угрозам.