Корейцу грозит до пяти лет тюрьмы за ИИ-фото сбежавшего из клетки русского волка
Обложка © Life.ru / «Шедеврум»
В Южной Корее автор фотографии фейкового фото волка, сгенерированного нейросетью, попал под арест — ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф. Его шутка вызвала панику и отвлекла полицию от реальных поисков сбежавшего хищника, сообщает BBC.
Из вольера в городе Тэджон сбежал двухлетний волк Ныкку, привезённый из России. Пока серый разгуливал по городу, 40-летний кореец создал ИИ-изображение волка на соседней улице и выложил в соцсети. Нейрокартинка спровоцировала панику, полиция перебросила силы в тот район, хотя волка изначально ловили совсем в другом месте.
Спустя девять дней Ныкку поймали, а шутника, признавшегося, что просто прикалывался, арестовали за препятствие работе властей. Ему грозит штраф до $6,7 тыс. и пять лет тюрьмы.
Ранее Life.ru рассказывал, как саратовский волк сбежал из южнокорейского зоопарка, сделав подкоп под вольером. Оказавшись на воле, хищник отправился гулять по центру города, где его и сфотографировали на камеру.
