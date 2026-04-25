Корейцу грозит до пяти лет тюрьмы за ИИ-фото сбежавшего из клетки русского волка

В Южной Корее автор фотографии фейкового фото волка, сгенерированного нейросетью, попал под арест — ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф. Его шутка вызвала панику и отвлекла полицию от реальных поисков сбежавшего хищника, сообщает BBC.

Из вольера в городе Тэджон сбежал двухлетний волк Ныкку, привезённый из России. Пока серый разгуливал по городу, 40-летний кореец создал ИИ-изображение волка на соседней улице и выложил в соцсети. Нейрокартинка спровоцировала панику, полиция перебросила силы в тот район, хотя волка изначально ловили совсем в другом месте.

Спустя девять дней Ныкку поймали, а шутника, признавшегося, что просто прикалывался, арестовали за препятствие работе властей. Ему грозит штраф до $6,7 тыс. и пять лет тюрьмы.

Ранее Life.ru рассказывал, как саратовский волк сбежал из южнокорейского зоопарка, сделав подкоп под вольером. Оказавшись на воле, хищник отправился гулять по центру города, где его и сфотографировали на камеру.