Назван самый редкий в мире металл

Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 02:18

Калифорний признали самым редким искусственным металлом в мире

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / remotevfx.com

Самым редким металлом на планете признали калифорний. Этот элемент не встречается в природе — его создают искусственно в ядерных реакторах. Среди природных металлов рекордсмен по редкости — осмий. Об этом рассказал эксперт Национальной технологической инициативы Евгений Вишневский. Специалист пояснил разницу между синтезированными и естественными материалами.

«Если рассматривать все металлы в целом, включая синтезированные человеком, то абсолютным рекордсменом по редкости является калифорний... Если говорить о природных, стабильных металлах, которые можно добыть из земных недр, то пальму первенства удерживает осмий»,приводит его слова РИА «Новости».

Вишневский добавил — калифорний производят только Россия и США. Объёмы измеряют крупицами. Цена достигает десятков миллионов долларов за грамм. Металл используют в ядерной медицине и научных исследованиях.

Осмий добывают как примесь в рудах пяти стран. Содержание в земной коре — 0,001 частицы на миллион. В тонне породы металла меньше, чем весит песчинка.

Стоимость осмия — от 1,5 тысяч до 10 тысяч долларов за грамм. Цена зависит от чистоты и изотопа. Сплавы применяют в космической отрасли, хирургии и производстве точных инструментов.

Ранее сообщалось, что США рискуют остаться без вольфрама. Без этого металла страна не сможет выпускать снаряды для ударов по Ирану. Цены на вольфрам резко подскочили. Причина — стремительное использование стратегических запасов. С начала конфликта на Ближнем Востоке стоимость продукции выросла на 500%.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar