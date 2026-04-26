Евгений Процевский назначен врио атамана Уссурийского казачьего войска

На Совете атаманов Уссурийского казачьего войска, состоявшемся 26 апреля в Хабаровске при участии атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова, временно исполняющим обязанности атамана войска назначен Евгений Процевский. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Всероссийский атаман отметил, что изменения в войске носят системный характер и направлены на более скоординированную работу, а также подчеркнул важность предстоящего выборного круга.

Процевский является заместителем атамана Уссурийского войска по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами, а также первым замруководителя департамента по вопросам госслужбы и кадров губернатора Хабаровского края. Ранее его кандидатуру единогласно поддержали участники Большого Круга Окружного казачьего общества Хабаровского края.

Ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин утвердил Николая Худолеева в должности атамана Енисейского войскового казачьего общества. Эта организация объединяет казаков со всего Красноярского края и Республики Хакасия.