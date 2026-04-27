Банки России меняют тысячи сотрудников на ИИ и повышают зарплату оставшимся до 360 тысяч

Российские банки сокращают персонал, при этом растёт зарплата у оставшихся сотрудников. Так, количество работников 20 крупнейших финансовых учреждений уменьшилось на 4% по результатам 2025 года. При этом в отдельных банках сокращение составило 40%. Об этом пишет «Коммерсант».

Зарплаты у оставшихся сотрудников увеличиваются. В среднем они составляют 180 тысяч рублей. У отдельных работников ставка доходит до 360 тысяч. В опрошенных изданием банках сослались на закрытие ряда отделений и внедрение в работу искусственного интеллекта. Кроме того, часть функций передана на аутсорсинг.

Больше всего сокращение коснулось кассиров, верификаторов, операторов колл-центров. Число вакансий в российских банках упало на 22%. Однако по-прежнему есть спрос на менеджеров по продажам банковских услуг, IT-специалистов и тех, кто связан с клиентским сервисом.

Ранее в Финансовом университете при Правительстве РФ назвали два фактора, которые в настоящее время сдерживают рост безработицы. Первый связан с демографией: на рынок труда выходит меньше молодёжи, чем людей, приближающихся к пенсионному возрасту. Второй заключается в стремление властей сократить использование иностранной рабочей силы, что подталкивает работодателей активнее нанимать граждан РФ.