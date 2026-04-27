Путин обратился к законодателям в день 120-летия российского парламента
Президент России Владимир Путин начал выступление на ежегодном заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходит в Думском зале Таврического дворца и приурочено ко Дню российского парламентаризма.
В этом году дата имеет особое значение: российскому парламенту исполняется 120 лет. Путин также поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником. Президент отметил значимость исторической даты для всей системы представительной власти в стране.
Заседание Совета законодателей традиционно объединяет представителей Федерального собрания и региональных парламентов. На таких встречах обсуждают вопросы развития законодательства и взаимодействия разных уровней власти.
