Путин: Любовь к Родине и стремление её защищать для народа России превыше всего
Для российского народа любовь к Родине и стремление ее защищать — превыше всего. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Совете законодателей при Федеральном собрании.
«Для нас любовь к Родине, стремление ее защищать — превыше всего», — сказал Путин.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин выступает на ежегодном заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходит в Думском зале Таврического дворца и приурочено ко Дню российского парламентаризма. В этом году дата имеет особое значение: российскому парламенту исполняется 120 лет.
