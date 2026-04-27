Путин: Любовь к Родине и стремление её защищать для народа России превыше всего

Для российского народа любовь к Родине и стремление ее защищать — превыше всего. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Совете законодателей при Федеральном собрании.

«Для нас любовь к Родине, стремление ее защищать — превыше всего», — сказал Путин.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин выступает на ежегодном заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходит в Думском зале Таврического дворца и приурочено ко Дню российского парламентаризма. В этом году дата имеет особое значение: российскому парламенту исполняется 120 лет.