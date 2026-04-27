Минобороны РФ сообщило об интенсивной работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в минувшие 12 часов. За период с 10:00 до 22:00 мск 27 апреля военные перехватили и ликвидировали 30 украинских беспилотников самолётного типа.

В сводке ведомства уточняется, что дроны уничтожены в небе над Белгородской, Курской областями, а также над акваторией Чёрного моря. Кроме того, атаку отбили в небе над Крымским полуостровом.

Ситуация в регионах остаётся на контроле.

В России неоднократно подчёркивали, что удары украинских дронов по гражданской инфраструктуре носят исключительно провокационный характер и вызваны неудачами ВСУ на передовой. Российские системы ПВО регулярно демонстрируют высокую эффективность, последовательно уничтожая воздушные цели. В ответ на эти атаки российские войска наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в производстве беспилотников.