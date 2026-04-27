Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 19:41

Минобороны РФ: Силы ПВО сбили 30 украинских беспилотников за 12 часов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shakim888

Минобороны РФ сообщило об интенсивной работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в минувшие 12 часов. За период с 10:00 до 22:00 мск 27 апреля военные перехватили и ликвидировали 30 украинских беспилотников самолётного типа.

В сводке ведомства уточняется, что дроны уничтожены в небе над Белгородской, Курской областями, а также над акваторией Чёрного моря. Кроме того, атаку отбили в небе над Крымским полуостровом.

Ситуация в регионах остаётся на контроле.

Гладков: Мужчина на самокате погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

В России неоднократно подчёркивали, что удары украинских дронов по гражданской инфраструктуре носят исключительно провокационный характер и вызваны неудачами ВСУ на передовой. Российские системы ПВО регулярно демонстрируют высокую эффективность, последовательно уничтожая воздушные цели. В ответ на эти атаки российские войска наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в производстве беспилотников.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar