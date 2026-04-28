Дорога на свадьбу к другу закончилась для мужчины нападением хищника и мучительной смертью

В Индии неизвестный хищник растерзал мужчину, который шёл на свадьбу к другу. Трагедия произзошла 23 апреля. 30-летний Камал Бишт не вернулся домой утром и родственники отправились на поиски. Они нашли изуродованные останки всего в 500 метрах от жилища, пишет The Times of India.

Местные подозревают, что на него напал тигр. Точно неизвестно, но три дня назад в том же районе хищник убил женщину, утащив её на два километра вглубь джунглей. Всего за последний месяц в округе от зубов и когтей диких кошек погибли три человека.

С 2022 года популяция тигров в районе Бхимтала выросла на 40 процентов — с 67 до 93 особей. Зверям стало тесно в лесах, и они всё чаще выходят к людям.

Ранее в Индии леопард и львица разорвали женщину и ранили 5-летнюю девочку. Дикая кошка укусила малышку в шею.