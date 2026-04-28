Китай потеряет «целую Францию»: Поднебесную ждёт рекордное сокращение население

Численность граждан КНР за ближайшее десятилетие уменьшится на 60 миллионов. Для сравнения: столько же людей проживает сегодня во Франции. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на данные исследовательской компании Rhodium Group.

«В наиболее развитых провинциях страны наблюдается сокращение населения, что повлияет на общий уровень потребления и будущую производительность труда», — отметил Аллен Фэн, автор доклада.

Убыль жителей способна вызвать экономический спад. Особенно остро проблема ударит по богатым прибрежным регионам, которые долгие годы были главными драйверами роста. Возрастёт нагрузка на системы социального обеспечения и ухода за пожилыми.

В прошлом году субсидии профильным фондам достигли рекорда — 2,9 трлн юаней (более $425 млрд), что составило 10,1% всех бюджетных расходов. Судя по прогнозам, эти траты будут лишь увеличиваться.

Главная причина кризиса — резкое падение рождаемости. За 2025 год в стране родилось лишь 7,92 млн детей (минус 17% к показателю годичной давности), тогда как смертность составила 11,31 млн человек. Демографическая ситуация ухудшается четвертый год подряд.

Проблемы начали проявляться во всех сферах. Например, из-за нехватки воспитанников закрылись десятки тысяч детских садов. Аналитики связывают происходящее с дороговизной жизни, изменением общественных настроений и последствиями прошлой политики «одна семья — один ребёнок».

Недавно появилась информацию, что в Китае впервые с 1993 года рассматривают возможность отмены налоговых льгот на презервативы в рамках нового плана по повышению рождаемости. Потребителям теперь придётся платить 13% НДС за эти изделия.