Новая «Таврия» в Крым: Ускоренный поезд с душем и кино и стартовал из Москвы

С Казанского вокзала в Москве отправился первый рейс ускоренного пассажирского поезда «Таврия» №17/18, следующий по маршруту Москва — Симферополь. Новый состав сокращает время поездки до 29 часов. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Поезд следует по маршруту Москва — Симферополь и достигает первой остановки на полуострове в Керчи примерно за сутки. Полное время в пути до Симферополя составляет 29 часов 40 минут, а обратный рейс в сторону Москвы проходит быстрее — за 29 часов 14 минут. Маршрут пролегает через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону, охватывая ключевые транспортные узлы на пути в Крым.

В составе поезда 18 вагонов из парка компании «Гранд Сервис Экспресс», оформленных в фирменной ливрее «Таврии». Состав включает 13 современных купейных вагонов, один вагон СВ, штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров, два плацкартных вагона и новый вагон-ресторан. Все купейные вагоны, включая штабной, оборудованы душевыми кабинами.

Пассажирам доступны дополнительные сервисы: аренда настольных игр у проводника и подключение кинотеатра прямо в купе. Поезд стал вторым ускоренным составом на крымском направлении компании «Гранд Сервис Экспресс» после «Таврия Экспресс», который курсирует ежедневно. Его время в пути составляет 27 часов 25 минут в сторону Крыма и 27 часов 45 минут в обратном направлении.

Ранее сообщалось, что в России на отдельных направлениях поездов «Ласточка» запустили тестирование посадки пассажиров с использованием биометрической идентификации. Новый сервис под названием «Мигом» позволяет подтверждать личность без предъявления бумажных документов и действует в пилотном режиме на маршрутах Москва — Кострома, Москва — Иваново и Москва — Нижний Новгород.