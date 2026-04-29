Литвинова и Земфира* пришли на матч ПСЖ — «Бавария» поболеть за Сафонова

Актриса Рената Литвинова и певица Земфира* посетили матч ФК «Пари Сен-Жермен» с «Баварией» на арене Парк де Пренс в Париже. Это следует из фото в личном блоге артистки.

Матч между ПСЖ и «Баварией».

Как видно из публикаций, они пришли болеть за футболиста ПСЖ Матвея Сафонова. Матч закончился со счётом 5:4 в пользу парижской команды. Сам Сафонов же не отличился, пропустив пенальти от англичанина Харри Кейна на 17-й минуте.

