Учёные начали первую с 1990-х годов перепись дельфинов

Специалисты экологического фонда «Чистые моря» совместно с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН начали первый с 1990-х годов широкомасштабный мониторинг популяции черноморских китообразных. Об этом сообщила заместитель генерального директора фонда «Чистые моря» Анна Субботина. Проект затронет три вида: азовок (морских свиней), дельфинов-афалин, а также обыкновенных белобочек. Все они занесены в Красную книгу, пишет газета «Известия».

Учёные хотят получить свежие данные о состоянии этих животных. Последний раз масштабный мониторинг проводили в начале 1990-х годов. В 2019 году исследователи провели только авиаучёт, но этих сведений недостаточно. Сейчас критически важно проанализировать воздействие изменяющихся внешних условий и антропогенных факторов. Исследование рассчитано на 30 месяцев.

На черноморском побережье — от Тамани до Сириуса — развернут сеть наблюдения. Она включает не менее пяти стационарных точек. В каждой точке сотрудники в светлое время суток будут фиксировать активность дельфинов с помощью биноклей. Наиболее подходящие локации для этих целей уже определили.

«Этим проектом мы должны решить несколько важных задач. Для начала нужно выяснить, что происходит с популяцией китообразных Чёрного моря. Это краснокнижные дельфины афалины и морские свиньи, а также белобочки. Они нуждаются в изучении. Нам нужно исследовать, как на них влияют различные факторы и как они к ним адаптируются», — отметила Субботина.

Итоги исследования помогут оценить реальное состояние популяции. На основе этих данных учёные смогут предложить меры по защите краснокнижных животных.

