Казахстан заморозил активы крупнейшего в СНГ теневого криптосервиса

Казахстан заморозил более 9,7 млн USDT в рамках расследования против крупнейшего в СНГ теневого криптосервиса RAKS Exchange. Об этом сообщили в Агентстве ресспублики по финансовому мониторингу (АФМ).

По данным ведомства, платформа использовалась для обналичивания средств и легализации доходов, полученных преступным путем. Отмечается, что через данный обменник «проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил $224 млн США».

В ходе расследования специалисты проанализировали свыше 4 тысяч криптокошельков, связанных с незаконной деятельностью. Часть средств уже конфискована. Речь идёт о 3,2 млн USDT, преступное происхождение которых было доказано. Эти деньги переведены на специальный счёт ведомства.

Также пресечена работа каналов, связанных с распространением наркотиков, и закрыт ряд онлайн-магазинов.

По информации агентства, сервис пользовался высоким доверием в теневой среде и сотрудничал с крупнейшими даркнет-площадками. Его деятельность была остановлена осенью 2025 года.

