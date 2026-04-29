Порчу сняли, кольцо — тоже: Сеанс очищения от цыганки закончился для девушки чистыми карманами

В Севастополе задержали женщину, которая под видом «магического» ритуала похитила золотое украшение у местной жительницы. Инцидент произошёл в одном из городских скверов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя.

По данным следствия, к 21-летней девушке подошла незнакомка и стала убеждать, что на ней «страшная порча». Сначала она взяла небольшую сумму за «помощь», а затем предложила провести дополнительный обряд.

Во время «ритуала» злоумышленница попросила снять кольцо и поднять голову в небо, после чего выхватила украшение и скрылась. Позже она сдала золото в ломбард, получив за него деньги. Ущерб оценили в 12 тысяч рублей.

Подозреваемую задержали сотрудники полиции. Она признала вину, выкупила похищенное и вернула его владелице. Возбуждено уголовное дело, также составлен административный протокол. Теперь цыганке может грозить до 5 лет лишения свободы.

Ранее Life.ru сообщал, что психолог Дарья Аксенова, известная применением биоэнергетических практик, стала фигурантом дела о мошенничестве. Ущерб, нанесённый одной из клиенток, оценивается примерно в 8 миллионов рублей.