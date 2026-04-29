Кандидат в президенты и особняк за 300 тысяч: В Петербурге прошла закрытая встреча масонских лож

В Санкт-Петербурге прошёл закрытый съезд представителей масонских лож Северо-Запада. Об этом сообщили в Великой ложе России в соцсетях.

На встречу приехали участники объединения из разных регионов. Среди них — глава ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Фёдоров и политик, бывший кандидат в президенты России Андрей Богданов.

Как пишет Mash на Мойке, мероприятие прошло в особняке в центре города. Аренда площадки обошлась более чем в 300 тысяч рублей. Участники проводили время в неформальной обстановке, общались, фотографировались и записывали видео.

В России действует организация «Великая ложа России». По данным публикаций, на Северо-Западе насчитывается несколько лож, часть из них расположена в Петербурге. Участники называют себя продолжателями исторической традиции, берущей начало с XVIII века. Тогда подобные объединения появились в том числе в Санкт-Петербурге.

Современная процедура вступления включает подачу анкеты, прохождение собеседования и уплату взносов. Стоимость посвящения составляет примерно 35–60 тысяч рублей, ежегодные платежи — от 10 до 40 тысяч рублей.

