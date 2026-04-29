Белорусский тхэквондист впервые в истории выполнил удар с разворота на 540°

22-летний спортсмен из Беларуси Артём Ковалевский вписал своё имя в историю тхэквондо. На чемпионате Европы ITF в категории до 71 килограмма он исполнил невероятный технический элемент.

Белорусский тхэквондист выполнил удар с разворота на 540 градусов.

В полуфинальном поединке против грека Томаса Спиридона белорус нанёс удар ногой с поворотом на 540 градусов. Судьи единогласно признали приём зрелищным и эффективным.

Этим действием Ковалевский не только впечатлил зрителей, но и отправил соперника в нокдаун, вчистую выиграв раунд. Позднее он довёл матч до победы.

Эксперты отмечают, что ранее никто в мире не выполнял «винт» на таком уровне на официальных стартах ITF. Артём сделал это чисто, с первой попытки и прямо под камеры.

В финале спортсмен, к сожалению, уступил (по другим данным — завоевал серебро), но бронзовая медаль и титул «первого парня на деревне» теперь у него в кармане. Редчайший технический приём вызвал фурор в мировом тхэквондо. Видео уже разошлось по соцсетям. Белорусы гордятся земляком. Греки ещё долго будут вспоминать этот полёт.

