Около пяти взрывов раздалось над Дзержинском, работает ПВО

Над Дзержинском Нижегородской области раздалось около пяти взрывов. Российская ПВО уничтожает воздушные цели. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, было слышно 3-5 взрывов в разных частях города. Также они наблюдали вспышки в небе. В городе работает сигнал воздушной опасности.

Точной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. При этом в аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения на посадку и взлёт воздушных судов.

Ранее серия взрывов прогремела над Липецком — системы противовоздушной обороны отражают налёт украинских беспилотников. Очевидцы рассказали, что первый взрыв раздался в 22:30, вторая волна грохота началась около 23:45. Люди сообщают о гуле в небе и вспышках в нескольких районах города. На всей территории Липецкой области ввели красный уровень опасности. ПВО работает по украинским дронам. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.