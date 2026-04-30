По итогам первого квартала 2026 года число посетителей космодрома Восточный выросло на 10%, а мобильный трафик на его сайт - на 210% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На 280% поднялась посещаемость сайта Центра космического образования.

В России в несколько раз вырос интерес к космическому туризму и образованию

По данным ЦЭНКИ (Космодромы России), космические туристы — в основном люди 35–55 лет со всех регионов. В моменты пуска ракет потребление мобильного интернета в радиусе десяти километров от стартовых столов возрастает в 15 раз, отмечают специалисты МегаФона. Основная доля трафика — прямые эфиры в соцсетях и пересылка видео в мессенджерах.