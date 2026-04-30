Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

«Татнефть» представила отчет о росте чистой прибыли в I квартале до 43,6 млрд рублей. Это на 17% больше, чем годом ранее, информирует oilcapital.ru. При сокращении выручки на 6,3% компания смогла существенно снизить себестоимость – это и обеспечило рост валовой прибыли почти на треть.

Ставропольский край

Уголовное дело против депутата парламента Абхазии Кана Кварчии, которого обвиняют в разбойном нападении на россиян, передано в суд Сочи. Согласно следственной версии, в минувшем году в Сухуме обвиняемый и его сообщники напали на троих российских граждан и похитили имущество в особо крупном размере, сообщает newstracker.ru. Обвиняемому заочно избрана мера пресечения, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Республика Удмуртия

Утром 29 апреля в нескольких районах Удмуртии объявили угрозу атаки БПЛА. В регионе ввели сигналы «Беспилотная опасность» и «Опасное небо», в аэропорту Ижевска ограничили полеты. Аналогичные меры приняли в соседних регионах, включая Татарстан, Пермь и Екатеринбург, информирует udm-info.ru. Позже список территорий, где сохраняется потенциальная угроза, был расширен.

Ростовская область

В Ростовской области отмечается рост просрочек по ипотеке на фоне падения выдачи кредитных займов. Количество новых кредитов упало более чем на четверть, при этом общая сумма увеличилась по причине их подорожания, сообщает rostovgazeta.ru. Просроченная задолженность составила 5,5 млрд рублей, а с начала текущего года выросла еще на 6%.

Республика Татарстан

В Уфе задержали мэра города Ратмира Мавлиева – его подозревают в превышении полномочий и получении взятки, информирует inkazan.ru. По версии следователей, дело связано с продажей земли санатория «Радуга» и использованием дорогостоящего служебного авто. По словам подозреваемого, его оговаривают из‑за конфликтов с застройщиками. Власти Башкортостана ожидают объективных результатов проверки.

Волгоградская область

Следствию удалось установить причину гибели рыбаков на Волге, среди которых был топ‑менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер, пишет novostivolgograda.ru. Трое мужчин утонули в результате несчастного случая. Лодка попала в шторм при сильном ветре и опасном течении из‑за сбросов воды на ГЭС. Четвертый рыбак пока не найден, поиски продолжаются.

Нижегородская область

В Ивановской области, на границе с Нижегородчиной, саперам Минобороны удалось обезвредить неизвестный летательный аппарат, пишет newsnn.ru. Многочасовая операция была проведена 28 апреля в Пестяковском районе. Аппарат ранее принудительно посадили в лесополосе. О типе объекта, деталях и результатах разминирования пока не сообщается.

Свердловская область

В Екатеринбурге обсуждают громкий скандал в УрФУ, связанный с увольнением старшего преподавателя Юлии Волковой после инцидента с оскорблением семилетней девочки в соцсетях, информирует tagilcity.ru. Пост вызвал резонанс среди родителей, общественности и парламентариев. Комиссия по этике признала поведение педагога недопустимым, а вузу рекомендовали провести разъяснительные беседы.

Оренбургская область

Утром 29 апреля над территорией Оренбургской области были сбиты четыре дрона противника. По информации 56orb.ru, беспилотники пытались атаковать ряд промышленных объектов. Никто не пострадал. В регионе сохраняется риск повторных попыток атак.

Тюменская область

Тюменцы выступили в поддержку установления жестких мер ограничения для самокатчиков. По данным nashgorod.ru, 39% респондентов высказались за штрафы от 10 000 рублей. Еще 38% поддержали прогрессивную шкалу: чем чаще нарушаешь, тем больше платишь. 27% убеждены, что злостных нарушителей нужно лишать прав на использование самокатов.

Омская область

В Омской области пенсионерка погибла от бешенства после укуса собственной кошки, сообщает gorod55.ru. Местная жительница обратилась с травмой в фельдшерский пункт, откуда ее направили на прививку. Но женщина так и не получила необходимую помощь. В региональном Министерстве здравоохранения подтвердили факт случившегося. Подробности об инциденте пока не раскрываются.

Карелия

Жители поселка Новая Вилга в Карелии третий день живут без электроснабжения из-за повреждения ЛЭП, пишет karelinform.ru. Без электричества в домах также пропали вода и отопление, так как насосное и часть котельного оборудования зависят от энергоснабжения. С перебоями работают и объекты социальной инфраструктуры: магазины, амбулатория и образовательные учреждения.

Приморский край

Частные лица массово покупают новые машины, а бизнес — практически нет. Продажи легковых авто в Приморье увеличились на 15,7%, а грузовиков и автобусов – сократились. По информации vostokmedia.com, компании экономят, а физлица используют деньги со своих вкладов для обновления автомобилей, спасая рынок.

Башкирия

Утром 28 апреля в мэрию Уфы прибыли представители следственных органов, сообщает Mkset.ru. Мэр города Ратмир Мавлиев, которого увели с рабочего места в наручниках, подозревается в продаже земли санатория «Радуга» и взятке в особо крупном размере. Градоначальник требовал у строителей участок за 13 млн рублей. Теперь он может отправиться в колонию на срок до 15 лет.

Краснодарский край

На Кубани убили 11-летнюю девочку. По данным kubanpress.ru, в поселке Стрелка 24 апреля ребенок не вернулся с прогулки. Пять дней спустя было обнаружено тело девочки. По подозрению в преступлении был задержан 31-летний местный житель, который признался в убийстве. Он убедил девочку сесть в машину, задушил, а тело бросил у водоема. Мотив преступления неизвестен.

Хабаровский край

Прокуратура требует изъять ЦУМ, «Гигант» и гостиницу «Центральная» в Хабаровске, сообщает transsibinfo.com. По данным проверки, собственники-чиновники не предоставили доказательств законности средств на покупку. В качестве ответчиков по делу проходит экс-министр имущества края Сергей Чиханацкий. Если суд примет сторону прокуратуры, объекты вернутся в федеральную казну.

Новосибирск

Глава отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий управления ветеринарии Новосибирской области Сергей Тур найден мертвым. По данным atas.info, официальных комментариев причине его гибели пока нет. В полиции заявили, что за информацией следует обращаться в Следственный комитет.

Челябинская область

В Челябинской области мать погибшего на СВО бойца передала мошенникам 13,5 млн рублей, сообщает kursdela.biz. В полиции сообщили, что в конце марта 67-летней женщине позвонил лже-сотрудник военкомата. Он рассказал о возможности получить дополнительные деньги в связи с гибелью сына, потребовав прислать копию паспорта.

ХМАО

В Лангепасе задержали банду вымогателей. Преступники выдавали себя за полицейских и, угрожая оружием, требовали 500 тысяч рублей у 25‑летнего местного жителя. По данным muksun.fm, подозреваемые взяты под стражу, а пострадавший покинул город.

Красноярский край

В коттеджном поселке под Красноярском убили 32-летнюю женщину, пишет prmira.ru. Она забыла закрыть заднюю дверь дома, в результате чего убийца проник внутрь и намеревался совершить ограбление. Спустя время он якобы создал чат и сообщил его участникам, что «завалил богатенькую девочку». Преступника задержали.

Белгородская область

В Белгороде семилетняя девочка погибла из-за скопления угарного газа в квартире, информирует bel.ru. В результате проверки выяснилось, что жильцы нарушили правила работы газовой колонки, из-за чего в помещении образовалась опасная концентрация угарного газа. Ребенок скончался на месте, мать девочки госпитализировали.

Пермский край

В Пермском крае к майским праздникам вдвое вырастут штрафы за шашлыки “на природе” и поджигание травы, сообщает properm.ru. С 30 апреля по 10 мая на всей территории Прикамья будет действовать особый противопожарный режим с удвоенными штрафами. Для граждан они составят до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — до 60 тыс., для индивидуальных предпринимателей — до 120 тыс., для юрлиц — до 800 тыс. рублей. Если при возгорании по вине человека будет причинен крупный ущерб, наступит уголовная ответственность.

