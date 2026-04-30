Анита Цой сообщила, что мошенники взломали её аккаунт в мессенджере

Певица Анита Цой заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которым удалось взломать один из популярных мессенджеров и распространить ложную информацию от её имени. Об этом знаменитость сообщила журналистам.

«Сначала я не могла войти в приложение, а потом от моего имени, но уже с других номеров разным людям, которых я знаю и не знаю, начали поступать разного характера сообщения. Я уже обратилась к своим поклонникам и подписчикам, чтобы они не реагировали на подобные провокации и ни в коем случае не отвечали аферистам, чтобы избежать обмана и мошенничества», — рассказала артистка Общественной Службе Новостей.

Она уточнила, что в итоге ей удалось восстановить доступ к своим аккаунтам. Певица призвала подписчиков игнорировать подозрительные сообщения от её имени и не вступать в диалог со злоумышленниками.

Ранее Анита Цой призналась, что в начале карьеры её знаменитая фамилия создавала серьёзные трудности: поклонники легендарного рок-музыканта Виктора Цоя были уверены, что она его сестра. Когда же выяснялось, что родственных связей между ними нет, некоторые из них, по словам артистки, пытались применить к ней физическую силу.