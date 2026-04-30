Фёдор Щукин: кандидатуру на пост главы Дагестана поддержал Путин — кто это и что о нём известно Оглавление Эксклюзивная новость: Путин поддержал Щукина Кто такой Фёдор Щукин: полное досье Детство и образование Государственные награды и звания Карьерный путь: от районного судьи до председателя Верховного суда Дагестана Почему Путин выбрал судью, а не политика? Контекст: что происходит в Дагестане Что дальше? Перспективы назначения Часто задаваемые вопросы (FAQ) Когда истекает срок полномочий текущего главы Дагестана? Кто предложен на пост премьера Дагестана? Когда состоится избрание главы республики? Заключение Полное досье Life.ru на Фёдора Щукина — кандидата на пост главы Дагестана, которого поддержал Владимир Путин. Биография, карьера от районного судьи до председателя Верховного суда Дагестана, контекст кадрового решения. 30 апреля, 17:29

Президент Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Фёдора Щукина на пост главы республики. Это неожиданное кадровое решение ломает все предыдущие прогнозы — вместо местного политика Кремль делает ставку на профессионального судью из Нижегородской области. Рассказываем, кто такой Фёдор Щукин, как сложилась его карьера и что теперь ждёт Дагестан.

Эксклюзивная новость: Путин поддержал Щукина

30 апреля 2026 года в СМИ появилась новость — президент России Владимир Путин на должность главы Дагестана поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Фёдора Щукина. Представители республики предложили рассмотреть его во время встречи в Кремле, посвящённой вопросам формирования новой региональной администрации, и Владимир Владимирович эту инициативу одобрил.

«Он человек порядочный, последовательный и честный. И, без всякого сомнения, при решении текущих и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей», — сказал президент о Фёдоре Щукине.

Это значит, что Фёдор Щукин станет одним из кандидатов на роль главы Дагестана, которого избирают депутаты Народного собрания республики из числа тех кандидатур, которые как раз и представляет президент России.

Кто такой Фёдор Щукин: полное досье

Фёдор Вячеславович Щукин — с 2024 года председатель Верховного суда Республики Дагестан, а теперь и кандидат на пост главы республики. Когда и где он родился, его путь к должности судьи и не только разберем далее.

Детство и образование

Родился Фёдор Щукин 4 августа 1976 года в посёлке Починки Починковского района Нижегородской области (тогда — Горьковская область). В 1997 году окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского по специальности «юриспруденция». В 2002 году получил дополнительную специальность «государственное и муниципальное управление».

Государственные награды и звания

Фёдор Вячеславович неоднократно награждался ведомственными наградами. Также ему был присвоен 5-й квалификационный класс судьи. Это решение было вынесено Квалификационной коллегией судей Нижегородской области от 16 мая 2013 года.

Свою судебную карьеру Фёдор Щукин начал строить ещё совсем молодым, в 28 лет. Именно тогда он был назначен судьёй в родном селе.

2004 год. Мировой судья судебного участка №1 Починковского района Нижегородской области (назначен на трёхлетний срок).

2005 год. Судья Починковского районного суда Нижегородской области (назначен указом президента на трёхлетний срок).

2009 год. Судья Починковского районного суда Нижегородской области без ограничения срока полномочий (назначен указом президента).

2013 год. Председатель Семёновского районного суда Нижегородской области (назначен указом президента на шестилетний срок).

2019 год. Повторно назначен на должность председателя Семёновского районного суда Нижегородской области на второй, шестилетний срок.

2020 год. Заместитель председателя Нижегородского областного суда (назначен указом президента на шестилетний срок).

2024 год. Председатель Верховного суда Республики Дагестан (назначен указом президента на шестилетний срок).

И последнее назначение, на пост председателя Верховного суда Республики Дагестан, ещё тогда, в 2024 году, вызвало интерес — судья из другого региона занял высокую должность в Дагестане, в республике, где судебная система играет ключевую роль во взаимоотношениях федеральных и региональных властей.

Почему Путин выбрал судью, а не политика?

Одними из очевидных причин выбора на пост главы Дагестана именно судьи, а не политика, могут быть, во-первых, профессионализм и опыт в судебной системе — Фёдор Щукин имеет обширный опыт работы судьёй и руководителем судов, что может говорить о его способности эффективно решать правовые и управленческие задачи.

А во-вторых, как отметил сам Владимир Путин, у Щукина репутация «порядочного, последовательного и честного» человека, что, несомненно, очень важно для главы региона.

«Самое главное здесь, чтобы во главе республики появился человек, который: «а» — в состоянии решать настоящие задачи, «б» — знает, что и как надо делать с учётом того, что было сделано до настоящего времени, и «в» — это, наверное, самое главное, пользуется уважением у людей, доверием у людей», — сказал Путин.

Контекст: что происходит в Дагестане

Подогревает интерес к кадровым перестановкам и сам контекст ситуации в регионе. Как вы знаете, в Дагестане в конце марта – начале апреля 2026 года случилось крупнейшее почти за сто лет наводнение, из-за которого пострадало более 15,5 тысячи человек. На фоне чего перевод действующего главы республики Сергея Меликова на другую должность, подробности которой пока не раскрывают, по истечении срока его полномочий не кажется рядовой кадровой перестановкой.

Что дальше? Перспективы назначения

Теперь кандидатура Фёдора Щукина, как мы уже сказали ранее, будет внесена в Народное собрание Дагестана. Депутаты должны избрать главу республики из числа кандидатов, представленных президентом. Если Щукин будет избран, ему предстоит решать задачи, связанные с социально-экономическим развитием региона, преодолением последствий чрезвычайных ситуаций и укреплением доверия населения.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Когда истекает срок полномочий текущего главы Дагестана?

Срок полномочий Сергея Меликова заканчивается в сентябре 2026 года.

Кто предложен на пост премьера Дагестана?

На должность председателя правительства Дагестана предложен заместитель полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Магомед Рамазанов.

Когда состоится избрание главы республики?

Точная дата избрания пока не объявлена. Процедура должна пройти после внесения кандидатуры президентом в Народное собрание.

Заключение

Назначение Фёдора Щукина на пост главы Дагестана — достаточно нестандартное кадровое решение. Очевидно, что в этот раз власти решили сделать ставку на профессионального юриста и управленца с многолетним опытом работы в судебной системе — вместо традиционного выбора среди местных политиков. Что из этого выйдет — покажет время.

