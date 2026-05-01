«Английский завтрак» с токсинами: В популярных сортах чая нашли избыток фтора

Популярные сорта чёрного чая, включая «Английский завтрак» и «Эрл Грей», могут содержать повышенные уровни фторидов. К такому выводу пришли специалисты международной лаборатории Eurofins Analytical Services.

Фтор необходим организму в малых дозах, однако его избыток может быть опасен. При регулярном употреблении чая с высоким содержанием фторидов повышается риск флюороза, проблем с костями и нарушений работы щитовидной железы.

Исследование охватило 87 образцов чая из Европы, Азии и США. В некоторых из них уровень фторидов достигал 4,6 мг/л — это соответствует или превышает суточную норму потребления. Особенно высокие показатели зафиксированы в массовых смесях, таких как «Английский завтрак» и «Эрл Грей».

Эксперты объясняют это особенностями растения Camellia sinensis, которое накапливает фтор из почвы. Больше всего его содержится в старых листьях, поэтому недорогие сорта чаще оказываются более «насыщенными».

