«Английский завтрак» с токсинами: В популярных сортах чая нашли избыток фтора
Обложка © ChatGPT / Life.ru
Популярные сорта чёрного чая, включая «Английский завтрак» и «Эрл Грей», могут содержать повышенные уровни фторидов. К такому выводу пришли специалисты международной лаборатории Eurofins Analytical Services.
Фтор необходим организму в малых дозах, однако его избыток может быть опасен. При регулярном употреблении чая с высоким содержанием фторидов повышается риск флюороза, проблем с костями и нарушений работы щитовидной железы.
Исследование охватило 87 образцов чая из Европы, Азии и США. В некоторых из них уровень фторидов достигал 4,6 мг/л — это соответствует или превышает суточную норму потребления. Особенно высокие показатели зафиксированы в массовых смесях, таких как «Английский завтрак» и «Эрл Грей».
Эксперты объясняют это особенностями растения Camellia sinensis, которое накапливает фтор из почвы. Больше всего его содержится в старых листьях, поэтому недорогие сорта чаще оказываются более «насыщенными».
