Милли Меджлис Азербайджана разрывает контакты с Европарламентом

Парламент Азербайджана принял решение приостановить сотрудничество с Европарламентом по всем направлениям. Поводом стала резолюция о «поддержке демократической устойчивости в Армении».

«Приостановить сотрудничество… по всем направлениям», — говорится в постановлении Милли меджлиса. Решение было принято на заседании парламента.

Кроме того, Азербайджан прекращает участие в Комитете парламентского сотрудничества ЕС — Азербайджан. Также запускается процедура приостановки членства в Парламентской ассамблее Евронест.