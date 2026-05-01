Милли Меджлис Азербайджана разрывает контакты с Европарламентом
Парламент Азербайджана принял решение приостановить сотрудничество с Европарламентом по всем направлениям. Поводом стала резолюция о «поддержке демократической устойчивости в Армении».
«Приостановить сотрудничество… по всем направлениям», — говорится в постановлении Милли меджлиса. Решение было принято на заседании парламента.
Кроме того, Азербайджан прекращает участие в Комитете парламентского сотрудничества ЕС — Азербайджан. Также запускается процедура приостановки членства в Парламентской ассамблее Евронест.
