Разведка Турции требует наказать причастного убийству посла Карлова экстремиста

Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) направила в генпрокуратуру Анкары запрос о начале уголовного преследования члена запрещённой в стране организации FETÖ (Движение Гюлена) Абдуллаха Бозкурта, объявленного в международный розыск по делу об организации убийства посла России Андрея Карлова в 2016 году. Об этом сообщает газета Sabah.

Бозкурт является одним из ключевых фигурантов по делу. По данным издания, именно он на конспиративной квартире в Анкаре убедил исполнителя Мевлюта Мерта Алтынташа пойти на преступление и шаг за шагом руководил его действиями.

В документе также указывается, что Бозкурт, длительное время скрывающийся в Стокгольме, через основанный им сайт распространяет клевету и дезинформацию в отношении Турции и турецких спецслужб, фактически ведя психологическую войну против республики.

Согласно Уголовному кодексу Турции, подобная деятельность квалифицируется как преступление. По данным издания, подозреваемый находится в поле зрения не только турецких, но и ряда зарубежных спецслужб.

Напомним, 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» был убит 62-летний посол России в Турции Андрей Карлов. Нападавший — 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — подошёл к дипломату сзади и выпустил девять пуль, выкрикивая политические лозунги. В перестрелке с охраной преступник получил тяжёлое ранение и позже скончался в больнице.

Турецкое следствие связало убийцу с движением Фетхуллаха Гюлена (обвиняемого Анкарой в организации путча в июле 2016 года). Сообщники преступника были осуждены. Это единственный случай гибели российского посла от рук террориста за рубежом в новейшей истории. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган единогласно назвали произошедшее провокацией, но дипломатический диалог между странами не прервали. Анкара продолжает расследование убийства в рамках дела против организации FETÖ.