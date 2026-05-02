2 мая, 02:54

Россия готова вывести военные корабли на Балтику для защиты торговых судов

Обложка © Life.ru

Россия рассматривает возможность сопровождения гражданского флота боевыми кораблями в Балтийском море. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

По его словам, для обеспечения свободы судоходства задействуют весь доступный инструментарий. Речь идёт не только о переговорах.

Власти реализуют комплекс мер по усилению ситуационной осведомлённости в акватории. Также налаживается оперативное взаимодействие судовладельцев с морскими ведомствами страны. Параллельно изучаются способы физической защиты кораблей под российским флагом.

«Сохраняется опция по сопровождению торгового флота кораблями ВМФ России», — конкретизировал Булатов в разговоре с РИА «Новости».

Необходимость таких шагов продиктована действиями НАТО. Ранее замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко заявлял, что активность альянса создаёт серьёзные угрозы для международного судоходства и экономической деятельности в регионе.

Особую тревогу у Москвы вызывает миссия «Балтийский часовой», запущенная в январе 2025 года. Дипломат подчеркивал, что её истинная цель — установить контроль над логистическими путями и помешать грузоперевозкам в интересах России.

Никита Никонов
