В Пулково, Пскове и Калининграде сняли ограничения на полёты

В аэропортах Пулково и Псков сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов… Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Также отменены ограничения на маршрутах воздушного движения для рейсов в и из Калининграда.

Ночью в Ленинградской области заметили движение беспилотников в направлении Санкт-Петербурга. Официального подтверждения атаки БПЛА не поступало.