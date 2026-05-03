В Пулково, Пскове и Калининграде сняли ограничения на полёты
Обложка © ChatGPT / Life.ru
В аэропортах Пулково и Псков сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов… Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Также отменены ограничения на маршрутах воздушного движения для рейсов в и из Калининграда.
Ночью в Ленинградской области заметили движение беспилотников в направлении Санкт-Петербурга. Официального подтверждения атаки БПЛА не поступало.
