Захарова: Россия не позволит ООН и ЮНЕСКО закрыть глаза на преступления Киева

Россия не позволит международным организациям игнорировать происходящее и «выгораживать» Киев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, приуроченном ко Всемирному дню свободы печати 3 мая. Дипломат подчеркнула, что смысл этой даты — в реальной защите свободы слова, а не в формальных заявлениях.

«Эти институты продолжают закрывать глаза… на чудовищные преступления киевского режима против мирного населения… Мы, в свою очередь, не позволим им прятать голову в песок», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, профильные структуры, включая ЮНЕСКО, Управление верховного комиссара ООН по правам человека и ОБСЕ, не выполняют своих функций по защите прав человека и журналистов. Она заявила, что такие организации ограничиваются «бессодержательными ремарками и пустословием».

Дипломат отметила, что сотрудники СМИ, согласно международному гуманитарному праву, относятся к гражданскому населению, однако нападения на них, по её словам, остаются без должной реакции.

Отдельно Захарова заявила о «гибридной агрессии» против России, затрагивающей в том числе медиапространство. По её словам, в ряде стран вводятся ограничения против российских журналистов, включая давление, угрозы, возбуждение уголовных дел и запреты на работу СМИ.

Она также указала на, по её мнению, тенденцию к «зачистке информационного пространства» в странах Запада и рост нетерпимости к альтернативным точкам зрения.

Ранее в МИД обозначили требования России к кандидату на пост нового генерального секретаря ООН. Среди ключевых качеств — отказ от двойных стандартов, нейтральность и поддержка конструктивного диалога между странами.