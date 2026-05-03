«Для сохранности сбережений»: Аферисты выманили у россиянки выплату за погибшего на СВО сына

В Приморском крае заключили под стражу мужчину, подозреваемого в хищении более четырёх миллионов рублей у женщины, чей сын погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, 30 апреля 2026 года 50-летний злоумышленник в сговоре с неустановленными сообщниками обманул 47-летнюю потерпевшую. Представившись сотрудниками банка, аферисты убедили женщину отдать им 4,3 миллиона рублей для «сохранности сбережений». Деньги были получены ею в связи с гибелью сына на СВО.

Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Прокуратура поддержала это решение.

Ранее в Забайкальском крае задержали курьера из Санкт-Петербурга. Он похитил у матери погибшего участника СВО более 6,5 миллиона рублей. Вычислить мошенника помог таксист, который заметил подозрительные телефонные разговоры пассажира.