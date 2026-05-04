Гинцбург: Второго пациента готовят к введению мРНК-вакцины от меланомы

В России второй пациент готовится к введению мРНК-вакцины для лечения меланомы. Об этом рассказал научный руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА «Новости».

По его словам, сейчас идёт подготовка добровольца. Планируется, что индивидуальный состав изготовят в промежутке между майскими праздниками, после чего начнут подключение участника к терапии.

Первый случай использования данной разработки состоялся в апреле. Тогда в НМИЦ радиологии Минздрава пациенту с меланомой кожи ввели «Неоонковак».

Этот проект реализован совместными усилиями специалистов НМИЦ радиологии и Центра имени Гамалеи. Лекарство создаётся на основе матричной рибонуклеиновой кислоты.

«НеоОнковак» — это первая российская персонализированная противоопухолевая мРНК-вакцина, разработанная НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с НМИЦ радиологии и НМИЦ онкологии им. Блохина. Препарат создаётся индивидуально для каждого пациента на основе молекулярно-генетического профиля его опухоли и содержит информацию об опухолевых антигенах, что позволяет «обучить» собственную иммунную систему распознавать и уничтожать злокачественные клетки.

В конце марта 2026 года вакцину впервые применили в клинической практике у 60-летнего пациента с меланомой кожи, а к маю у него уже наблюдались положительные сдвиги в анализах. Лечение проводится по поэтапной схеме (курс до 10 инъекций) и на данный момент одобрено для терапии неоперабельной или метастатической меланомы в комбинации с другими препаратами, а также для предотвращения рецидивов после хирургического вмешательства. В перспективе Минздрав РФ планирует включить терапию в программу ОМС и рассматривает возможность расширения показаний для других видов онкозаболеваний.