4 мая, 04:23

В Челябинской области и Пермском крае объявили беспилотную опасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Утром 4 мая режим беспилотной опасности объявили в двух уральских субъектах РФ — Челябинской области и Пермском крае. Соответствующие сообщения опубликовали региональные ведомства.

В Челябинской области ограничения начали действовать с 08:00 по местному времени (06:00 мск). Информация об этом появилась в канале министерства общественной безопасности региона в «Максе».

В Пермском крае о введении режима сообщило министерство территориальной безопасности через свой телеграм-канал. Там уточнили, что все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.

В обоих субъектах федерации профильные структуры переведены на усиленный режим работы. Жителей призывают сохранять бдительность и следить за официальными оповещениями.

Тем временем Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Большое Савино в Перми.

ПВО отбила ночной налёт 20 украинских дронов на Ростовскую область

Никита Никонов
